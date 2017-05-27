Путин и Эрдоган обсудили «Турецкий поток» и отмену торгово-экономических ограничений

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Москва, 27 мая. Пресс-служба Кремля сообщает о состоявшихся сегодня телефонных переговорах между президентами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе лидеры двух стран затронули несколько важных политических и экономических тем.

«Затрагивался ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике — строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили возможность отмены взаимных запретов и ограничений в торгово-экономической сфере, а также договорились о продолжении контактов по всех этим вопросам.