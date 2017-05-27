Пьяный боец ВСУ в Донбассе опрокинул тягач и покалечил сослуживцев

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Луганск, 27 мая. В Донбассе попал в кювет тягач ВСУ, которым управлял пьяный водитель. При этом пострадали шесть солдат украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Уточняется, что инцидент произошел 23 мая в районе населенного пункта Широкий.

«Управляя техникой в состоянии алкогольного опьянения, механик-водитель (тагача) МТ-ЛБ 14-й бригады ВСУ допустил опрокидывание тягача в кювет», — рапортовал Марочко.

В результате шесть солдат ВСУ, которые находились «на броне», получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.