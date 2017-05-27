Войны за азбуку: День славянской письменности вызвал волну русофобии в Болгарии

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Третий день главной темой всех новостных лент Болгарии остается встреча президента России Владимира Путина и президента Македонии Георге Иванова. Болгарские СМИ занимает даже не сама встреча, а слова Путина, прозвучавшие на ней.

Все дело в том, что, когда Путин поздравлял своего македонского коллегу Георге Иванова с Днем славянской письменности, он сказал: «Письменность пришла к нам (в Россию — прим. ФАН) как раз с македонской земли».

Эти слова вызвали бурную реакцию в Болгарии. Там считают, что первую славянскую азбуку создали именно что болгары: братья Кирилл и Мефодий, причисленные к лику святых многими православными церквями и Римско-Католической церковью. По этому поводу идут постоянные споры с греками, которые считают святых братьев своими соотечественниками.

По поводу слов Путина сочли своим долгом высказаться практически все болгарские руководители. Президент Румен Радев, находясь на встрече руководителей стран НАТО в Брюсселе, заявил: «Болгария — историческая родина славянской цивилизации и культуры. Использование истории как разменной монеты в политике не всегда ведет к желаемому результату».

Премьер-министр Бойко Борисов даже встретился с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым. На встрече он заявил: «Создание кириллицы — наш бесспорный вклад в европейскую и мировую культуру». Позже премьер добавил, что высказывание Владимира Путина вызвало острую реакцию болгарских граждан, а также руководства страны.

Заместитель Борисова и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева процитировала слова Путина и сказала следующее: «Создание письменности произошло по воле и с участием болгарской державы».

Другой заместитель премьера, министр обороны Красимир Каракачанов пошел и того дальше и сделал обобщение: «Русская политика никогда не была справедливой в отношении Болгарии и болгарской истории. Благодаря болгарской азбуке русские имеют письменность. Весь культурный проект «славянская азбука» — дело болгарской державы».

Пресс-служба возглавляемой Каракачановым партии добавила: «Предупреждаем всех, даже дружественную Россию, что мы не потерпим нового издевательства над нашей историей». При этом напомним, сама партия называется ВМРО — «Внутренняя македонская революционная организация».

В любом случае, ко всему этому можно добавить массу схожих высказываний депутатов, политиков и политологов на всех телевизионных каналах Болгарии. Пара слов, оброненных невзначай президентом России, стали темой №1 во всех болгарских СМИ. Они затмили собой даже вышеупомянутую встречу НАТО. О ней говорили значительно меньше.

Самое поразительное было то, что в тот же день, когда произошла встреча российского и македонского президентов — 24 мая 2017 года — в Москве на Красной площади хор, состоящий из тысячи певцов, исполнил болгарский гимн «Върви, народе възродени» («Иди, народ возрожденный»). Причем спели его на болгарском языке. Такого выражения симпатии к болгарскому народу, его языку и культуре не было даже во времена социализма. Однако для этой новости в болгарских СМИ места не нашлось. Не узнали болгары и о том, что только в одной Москве в честь славянского праздника было проведено более 200 культурных мероприятий — а это на порядок больше, чем в Софии. Болгарским телезрителям регулярно напоминают о том, что памятник святым Кириллу и Мефодию установлен в Риме, однако то, что памятники им есть еще в Москве, Самаре и Мурманске, обходят молчанием.

В соседней Македонии, где 24 мая — также праздник и выходной день, концерт в Москве и исполнение там «Върви, народе възродени» были по телевидению показаны. Слова русского президента были встречены с ликованием. На многих праздничных мероприятиях македонцы пели песню о Путине, сочиненную в 2015 году.

На обвинения болгарских политиков дала ответ представительница МИД России Мария Захарова. Она заявила: «Никто в России не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Это бы противоречило историческим фактам. В данном случае речь идет о «македонских землях» как о географическом понятии».

Действительно, 24 мая мы фактически празднуем создание двух азбук. Первую их них, глаголицу, создали святые Кирилл и Мефодий, которых еще называют салоникскими братьями, потому что они были из этого города. Как известно, Салоники — это столица греческой провинции Македония. Глаголица сейчас уже не используется. Вторую азбуку, кириллицу, буквами которой пользуются сейчас около 300 миллионов человек во многих странах мира, создал другой святой — Климент Охридский и назвал в честь своего учителя святого Кирилла. Город Охрид находится в Македонии. Наконец, нельзя забывать, что когда славянская азбука появилась на Руси в 10 веке, вся македонская земля входила в состав Болгарского царства.

Болгарские политики, стремясь использовать слова из Москвы для разжигания русофобии, не обратили внимания даже на слова самого авторитетного историка страны — профессора Божидара Димитрова, директора Национального исторического музея.