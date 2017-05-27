Войны за азбуку: День славянской письменности вызвал волну русофобии в Болгарии
Третий день главной темой всех новостных лент Болгарии остается встреча президента России Владимира Путина и президента Македонии Георге Иванова. Болгарские СМИ занимает даже не сама встреча, а слова Путина, прозвучавшие на ней.
Все дело в том, что, когда Путин поздравлял своего македонского коллегу Георге Иванова с Днем славянской письменности, он сказал: «Письменность пришла к нам (в Россию — прим. ФАН) как раз с македонской земли».
Эти слова вызвали бурную реакцию в Болгарии. Там считают, что первую славянскую азбуку создали именно что болгары: братья Кирилл и Мефодий, причисленные к лику святых многими православными церквями и Римско-Католической церковью. По этому поводу идут постоянные споры с греками, которые считают святых братьев своими соотечественниками.
По поводу слов Путина сочли своим долгом высказаться практически все болгарские руководители. Президент Румен Радев, находясь на встрече руководителей стран НАТО в Брюсселе, заявил: «Болгария — историческая родина славянской цивилизации и культуры. Использование истории как разменной монеты в политике не всегда ведет к желаемому результату».
Премьер-министр Бойко Борисов даже встретился с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым. На встрече он заявил: «Создание кириллицы — наш бесспорный вклад в европейскую и мировую культуру». Позже премьер добавил, что высказывание Владимира Путина вызвало острую реакцию болгарских граждан, а также руководства страны.
Заместитель Борисова и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева процитировала слова Путина и сказала следующее: «Создание письменности произошло по воле и с участием болгарской державы».
Другой заместитель премьера, министр обороны Красимир Каракачанов пошел и того дальше и сделал обобщение: «Русская политика никогда не была справедливой в отношении Болгарии и болгарской истории. Благодаря болгарской азбуке русские имеют письменность. Весь культурный проект «славянская азбука» — дело болгарской державы».
Пресс-служба возглавляемой Каракачановым партии добавила: «Предупреждаем всех, даже дружественную Россию, что мы не потерпим нового издевательства над нашей историей». При этом напомним, сама партия называется ВМРО — «Внутренняя македонская революционная организация».
В любом случае, ко всему этому можно добавить массу схожих высказываний депутатов, политиков и политологов на всех телевизионных каналах Болгарии. Пара слов, оброненных невзначай президентом России, стали темой №1 во всех болгарских СМИ. Они затмили собой даже вышеупомянутую встречу НАТО. О ней говорили значительно меньше.
Самое поразительное было то, что в тот же день, когда произошла встреча российского и македонского президентов — 24 мая 2017 года — в Москве на Красной площади хор, состоящий из тысячи певцов, исполнил болгарский гимн «Върви, народе възродени» («Иди, народ возрожденный»). Причем спели его на болгарском языке. Такого выражения симпатии к болгарскому народу, его языку и культуре не было даже во времена социализма. Однако для этой новости в болгарских СМИ места не нашлось. Не узнали болгары и о том, что только в одной Москве в честь славянского праздника было проведено более 200 культурных мероприятий — а это на порядок больше, чем в Софии. Болгарским телезрителям регулярно напоминают о том, что памятник святым Кириллу и Мефодию установлен в Риме, однако то, что памятники им есть еще в Москве, Самаре и Мурманске, обходят молчанием.
В соседней Македонии, где 24 мая — также праздник и выходной день, концерт в Москве и исполнение там «Върви, народе възродени» были по телевидению показаны. Слова русского президента были встречены с ликованием. На многих праздничных мероприятиях македонцы пели песню о Путине, сочиненную в 2015 году.
На обвинения болгарских политиков дала ответ представительница МИД России Мария Захарова. Она заявила: «Никто в России не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Это бы противоречило историческим фактам. В данном случае речь идет о «македонских землях» как о географическом понятии».
Действительно, 24 мая мы фактически празднуем создание двух азбук. Первую их них, глаголицу, создали святые Кирилл и Мефодий, которых еще называют салоникскими братьями, потому что они были из этого города. Как известно, Салоники — это столица греческой провинции Македония. Глаголица сейчас уже не используется. Вторую азбуку, кириллицу, буквами которой пользуются сейчас около 300 миллионов человек во многих странах мира, создал другой святой — Климент Охридский и назвал в честь своего учителя святого Кирилла. Город Охрид находится в Македонии. Наконец, нельзя забывать, что когда славянская азбука появилась на Руси в 10 веке, вся македонская земля входила в состав Болгарского царства.
Болгарские политики, стремясь использовать слова из Москвы для разжигания русофобии, не обратили внимания даже на слова самого авторитетного историка страны — профессора Божидара Димитрова, директора Национального исторического музея.
«На таких встречах нужно говорить то, что ласкает самолюбия гостя, но при этом быть внимательным, чтобы не рассердить соседние державы. Поэтому Путин не сказал, что азбука получена от Македонии или от македонского народа. Он сказал «с македонской земли». Болгары должны быть довольны этим. Очевидно, Путин был действительно хорошо подготовлен к встрече. Снимаю шляпу перед его командой».