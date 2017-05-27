Два человека погибли по время паводка в Минеральных Водах

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Минеральные воды, 27 мая.Тела двух человек обнаружили в Ставропольском кране в зоне паводка, региональный СКР проводит соответствующую проверку.

На дачных участках СНТ «Автомобилист» в Минеральных Водах местные жители обнаружили тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, которые проживали в одном из домов садоводческого товарищества. По словам спикера из СКР по Ставропольскому краю, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти погибших во время паводка, проводится проверка.