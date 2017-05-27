Шоссе Дамаск — Пальмира отбито у ИГИЛ армией Сирии

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Дамаск, 27 мая. Правительственная армия Сирии в субботу отбила у боевиков «Исламского государства»* (ДАИШ) главное шоссе, соединяющее Дамаск и Пальмиру.

Трасса находилась под контролем террористов с 2014 года, теперь она полностью очищена от боевиков. В настоящее время военные занимаются ее разминированием. Представитель армии САР подчеркнул, что ключевую роль в освобождении шоссе сыграла российская авиация, которая прикрывала сирийские войска с воздуха.

«Воздушная поддержка России способствовала нашему продвижение на земле. Освобождение шоссе стало большой победой для нашей армии в войне против терроризма в Сирии», — пояснил один из военных.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.