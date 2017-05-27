Сирия: Идлиб уходит под контроль Турции — эксперт

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Дамаск, 27 мая. Самая обширная зона безопасности в Сирии, в которую входит провинция Идлиб, будет контролироваться пограничной Турцией, считает тюрколог Юрий Мавашев.

В сирийском Идлибе проживают главным образом мусульмане-сунниты, которые рассматриваются властями Турции как близкий по мировоззрению народ, заявил руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его мнению, для контроля региона турки будут использовать религиозные аспекты, а также создадут военные базы в провинции, установят блокпосты и КПП. «Естественно, в Идлибе уже есть турецкое присутствие, это всем ясно и очевидно», — добавил Мавашев, его слова приводит Газета.Ru.