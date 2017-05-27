Подразделение ВСУ отправилось на учения в Германию

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Киев, 27 мая. Военнослужащие вооруженных сил Украины отправились в Германию, где в составе танкового подразделения ВС США примут участие в международных учениях. Об этом сообщают СМИ на ссылкой на украинское министерство обороны.

Уточняется, что в течение ближайших трех недель бойцов ждут занятия по особенностям осмотра местности и зданий, проведению разминирования в пешем порядке и на машинах. Сводное механизированное подразделение оперативного командования «Юг», отправленное в Германию, уже прибыло к полигону Хохенфельс.

В Минобороны Украины подчеркнули, что учебные задачи, которые бойцам предстоит выполнять бок о бок с американскими танкистами, позволят «повысить совместимость войск и укрепить партнерские отношения».