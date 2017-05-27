Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

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Москва, 27 мая. Легкомоторный самолет Як-18 разбился в Можайском районе Подмосковья. В результате крушения погибли два человека.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, самолет взлетал из Ватулино. Владелец воздушного судна установлен, однако в самолете его не было. Сотрудникам МЧС удалось дозвониться до него, мужчина выехал на место происшествия. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, происшествие случилось в поле в районе поселка Горки на 108-м км Можайского шоссе. После удара о землю самолет загорелся.