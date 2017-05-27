Кудрин объяснил необходимость повышения пенсионного возраста в РФ

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Владивосток, 27 мая. Бывший глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо и для возможности обеспечить рост пенсий на 30%.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагает пенсионерам на 2-3 года больше поработать, чтобы получить пенсию на 30% больше. По словам Кудрина, многие пенсионеры говорят, что пошли бы на такой шаг ради повышения дохода. «По нашему плану, в течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня.

Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два — три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию», — сказал он, его слова передает телеканал «Россия». Напомним, что ранее «Ведомости» сообщали о подготовке Кудриным для главы государства стратегии, предполагающей сокращение числа пенсионеров путем повышения возраста до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.