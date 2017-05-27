Высокопоставленный иранский военный погиб в боях с ИГ в Мосуле

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Багдад, 27 мая. Высокопоставленный иранский командир погиб в боях с террористами ИГ* в Мосуле. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что речь идет об одном из советников главы элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани генерале Шаабане Насири.

Напомним, сегодня утром иракские военные начали операцию по захвату последнего анклава террористов запрещенного в России ИГ в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.