Кудрин дал прогноз о курсе рубля до конца года

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Москва, 27 мая. К концу текущего года российская валюта несколько ослабнет. Доллар будет стоить чуть более 60 рублей. Такой прогноз дал бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

В интервью программе «Вести в субботу» он пояснил, что такой курс установится в случае, если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне — 56–57 долларов за баррель.

Добавим, что в министерстве экономического развития РФ полагают, что к концу года цена доллара поднимется до 68 рублей. А среднегодовой показатель установится на отметке 64,4 рубля. Однако этот прогноз МЭР был опубликован еще до принятия решения о продлении соглашения о сокращении добычи нефти.