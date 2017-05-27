Филиппинские военные обстреляли ракетами позиции поддерживающих ИГИЛ боевиков

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Манила, 27 мая. Военные Филиппин обстреляли управляемыми ракетами с вертолетов позиции боевиков, поддерживающих ИГ*, в городе Марави в рамках антитеррористической операции, передает Reuters.

ВС Филиппин впервые применили тяжелое вооружение в ходе антитеррористической операции против местной группы боевиков, поддерживающих ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). «Главная цель наступления – подавить беззаконие и поддержать нормальные условия жизни в Марави, чтобы наши люди здесь, наши соотечественники, могли вернуться, особенно к Рамадану», — рассказал генерал-майор Карлито Гальвеза. Напомним, что филиппинский лидер Родриго Дутерте ввел ранее военное положение в провинции Минданао после столкновений с боевиками, присягнувшими ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.