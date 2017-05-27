Новости США: Тиллерсон извинился перед Лондоном, Клинтон пророчит Трампу судьбу Никсона

В Избранное

Скопировать

США, 27 мая. Монтана избирает конгрессменом недавнего борца с журналистами. Клинтон пророчит Трампу судьбу Никсона. Самолеты США и КНР сошлись в небе над Гонконгом. Тиллерсон извиняется перед Борисом Джонсоном. США угрожают Парижскому соглашению. В Алабаме губернатор встал на защиту «мятежников южан». Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Драчливый конгрессмен

Дональд Трамп поздравил с «большой победой в Монтане» новоизбранного конгрессмена Грега Джанфорте, который вчера напал на репортера. Несмотря на обвинение в нападении, выдвинутое журналистом газеты Guardian, Джанфорте выиграл выборы и получил единственное место от штата Монтана в Палате представителей Конгресса США. Грег Джанфорте извинился перед журналистом и перед всеми гражданами США за свой поступок.

Новый Никсон

На встрече со студентами в Уэллесли-колледж в штате Массачусетс Хиллари Клинтон заявила, что пребывание Дональда Трампа на посту президента может окончиться позором и импичментом. Как сообщает Independent, она раскритиковала Трампа и даже сравнила его с опальным бывшим президентом США Ричардом Никсоном, после чего зал взорвался аплодисментами. Некоторые утверждают, что это была лучшая речь Клинтон со времен ее проигрыша на выборах в ноябре прошлого года.

Инцидент в небе над Гонконгом

Китайские истребители перехватили американский шпионский самолет в окрестностях Гонконга. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как военный корабль ВМС США был замечен в той части Южно-Китайского моря, которую КНР считает частью своих территориальных вод.

«Мы действуем в соответствии с международным правом. Мы летаем, плаваем и работаем там, где это допускается международным правом», — передает CNN заявление командира ВМС США Гэри Росса.

Росс также указал на то, что перехват был сделан «небезопасным и непрофессиональным» образом, ограничивая способность самолета маневрировать.

Тиллерсон о Манчестере

Правительство США берет на себя «полную ответственность» за утечки конфиденциальной информации в связи с расследованием теракта в Манчестере, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон. На встрече со своим коллегой, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном чиновник добавил, что крайне сожалеет о том, что утечка столь чувствительной и секретной информации стала возможна. Также Тиллерсон подчеркнул, что американцы сочувствуют британцам в их час скорби.

Напомним, что в этот четверг британская разведка временно приостановила обмен данными с американскими спецслужбами. Сделано это было после того, как фотографии с мест недавнего теракта в Манчестере, находящиеся в закрытом доступе, просочились в американские СМИ.

Трамп грозит Парижу

По мнению The New York Times, мировые лидеры сейчас «усиливают» свое давление на президента Трампа и пытаются убедить его оставить Соединенные Штаты в Парижском соглашении по климату.

Сам Трамп, впрочем, не оставил никакого сомнения в том, что для него важнее. Выступая перед представителями государств, подписавших Парижское соглашение, он дал понять, что готов пожертвовать договором, если тот начнет угрожать экономическому благополучию США.

По количеству углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу планеты, США — на втором месте в мире. Если Вашингтон выйдет из Парижского соглашения, потенциально это может повлечь за собой цепную реакцию и полностью саботировать данную инициативу по защите окружающей среды.

США и пчелы

В прошлом году в США умерла треть всех пчел, сообщает USA Today. Эксперты предупреждают об угрозе продовольственному снабжению. Паразиты, болезни, плохое питание и пестициды — главные причины массовой гибели пчел на североамериканском континенте. Главный убийца пчел — клещ варроа. Согласно последним исследованиям, сейчас этот «смертельный паразит» активно распространяется среди пчелиных колоний. Потенциально гибель пчел может повлиять не только на американский аграрный сектор, но также и на всю экономику США.

Юг поднимется снова

Губернатор Алабамы подписал закон, запрещающий сносить памятники Конфедерации, пишет новостной ресурс The Advocate.

Некоторые города на юге США стали массово убирать из общественных мест монументы, воздвигнутые в честь Конфедерации. Губернатор штата Алабама решил воспротивиться этому тренду. Он подписал закон о сохранении памятников, защищающий все исторические монументы в штате. Согласно новому закону нельзя уничтожать памятники, которым более 40 лет. Губернатор говорит, что таким образом он пытается защитить историю. Его критики между тем настаивают, что таким образом защищаются лишь памятники угнетению и рабству, а никак не история.