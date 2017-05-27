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Политика
Деньги полились: Трамп прогнозирует значительное усиление НАТО

Деньги полились: Трамп прогнозирует значительное усиление НАТО

13:42  27 Мая 2017
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Деньги полились: Трамп прогнозирует значительное усиление НАТО

Таормина (Италия), 27 мая. Президент США Дональд Трамп констатировал, что многие страны — члены НАТО возобновили внесение взносов в бюджет организации. Об этом он написал в своем Twitter. 

Буквально несколько дней назад Трамп отчитал членов НАТО за то, что те недостаточно тратят на оборону. Очевидно, его увещевания были услышаны партнерами по альянсу.

«Многие страны — члены НАТО договорились значительно увеличить взносы, как им и следует. Вливания денег начались — НАТО будет гораздо сильнее», — пообещал Трамп в Twitter.

Американский президент принимает участие в саммите G7, который проходит на Сицилии.

#трамп #нато
Владимир Багров
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