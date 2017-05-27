Деньги полились: Трамп прогнозирует значительное усиление НАТО
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Таормина (Италия), 27 мая. Президент США Дональд Трамп констатировал, что многие страны — члены НАТО возобновили внесение взносов в бюджет организации. Об этом он написал в своем Twitter.
Буквально несколько дней назад Трамп отчитал членов НАТО за то, что те недостаточно тратят на оборону. Очевидно, его увещевания были услышаны партнерами по альянсу.
«Многие страны — члены НАТО договорились значительно увеличить взносы, как им и следует. Вливания денег начались — НАТО будет гораздо сильнее», — пообещал Трамп в Twitter.
Американский президент принимает участие в саммите G7, который проходит на Сицилии.
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