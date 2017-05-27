Путин и Роухани обсудили наращивание усилий по урегулированию конфликта в Сирии

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Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Одной из главных тем беседы стала ситуация в Сирии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты говорили о необходимости наращивания совместных усилий по мирному урегулированию конфликта в САР. Главы государств отметили, что особую роль в этом процессе играют мирные переговоры.

Была подчеркнута важность проведения встреч в Астане и реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был принят в ходе четвертого раунда переговоров в столице Казахстана.