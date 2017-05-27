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Политика
Путин поздравил Роухани с избранием на новый президентский срок

Путин поздравил Роухани с избранием на новый президентский срок

13:35  27 Мая 2017
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Путин поздравил Роухани с избранием на новый президентский срок

Москва, 27 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил Хасана Роухани с избранием на новый президентский срок в Иране, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства РФ Владимир Путин поздравил иранского лидера с переизбранием. В телефонном разговоре президенты России и Ирана условились о продолжении контактов  между странами — как в двусторонних, так и в многосторонних форматах, сообщила пресс-служба Кремля. Напомним, что ранее Хасан Роухани заявил, что власти Сирии и Ирака могут рассчитывать на поддержку Тегерана в борьбе с террористами ИГ* (группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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