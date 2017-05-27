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Политика
Глава МИД Литвы призвал «добавить санкций» против России

Глава МИД Литвы призвал «добавить санкций» против России

13:30  27 Мая 2017
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Глава МИД Литвы призвал «добавить санкций» против России

Братислава, 27 мая. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал ввести новые санкции в отношении России, так как уже имеющиеся показали себя недостаточно эффективными. Такое заявление он сделал на форуме GLOBSEC в Братиславе. 

Ряд европейских стран и США ввели санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.

По мнению Линкявичуса, санкции остаются единственным рычагом давления на Россию в руках Запада. 

«Если они не работают, давайте добавим санкций», — сказал он в ответ на вопрос, работают ли антироссийские санкции. 

Линкявичюс выразил мнение, что страны Европы должны это сделать, хотя «это не так легко». 

#линкявичюс
Владимир Багров
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