Глава МИД Литвы призвал «добавить санкций» против России

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Братислава, 27 мая. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал ввести новые санкции в отношении России, так как уже имеющиеся показали себя недостаточно эффективными. Такое заявление он сделал на форуме GLOBSEC в Братиславе.

Ряд европейских стран и США ввели санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.

По мнению Линкявичуса, санкции остаются единственным рычагом давления на Россию в руках Запада.

«Если они не работают, давайте добавим санкций», — сказал он в ответ на вопрос, работают ли антироссийские санкции.

Линкявичюс выразил мнение, что страны Европы должны это сделать, хотя «это не так легко».