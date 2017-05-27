Синоптики пообещали москвичам лето точно по расписанию

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Москва, 27 мая. Лето в Москве наступит точно в соответствии с календарем: 1 июня температура воздуха в столице достигнет +22 градусов. Об этом сообщили в Метеобюро столицы.

Специалисты прогнозируют «теплое и комфортное» начало лета в столице. Температура воздуха ночью будет находиться в интервале от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Не исключается вероятность осадков в виде небольшого дождя.

Что касается погоды на ближайшие дни, то в воскресенье в Москве ожидается небольшое похолодание — температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, ночью - всего +5...+7.

Напомним, по оценкам синоптиков нынешний май стал самым холодным за последние несколько лет.