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Общество
Синоптики пообещали москвичам лето точно по расписанию

Синоптики пообещали москвичам лето точно по расписанию

14:01  27 Мая 2017
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Синоптики пообещали москвичам лето точно по расписанию

Москва, 27 мая. Лето в Москве наступит точно в соответствии с календарем: 1 июня температура воздуха в столице достигнет +22 градусов. Об этом сообщили в Метеобюро столицы. 

Специалисты прогнозируют «теплое и комфортное» начало лета в столице. Температура воздуха ночью будет находиться в интервале от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Не исключается вероятность осадков в виде небольшого дождя. 

Что касается погоды на ближайшие дни, то в воскресенье в Москве ожидается небольшое похолодание — температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, ночью - всего +5...+7. 

Напомним, по оценкам синоптиков нынешний май стал самым холодным за последние несколько лет. 

#москва
Владимир Багров
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