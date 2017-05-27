Донбасс: штаб АТО заявил о ранении двух бойцов ВСУ за сутки

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Киев, 27 мая. Два украинских военных получили ранения за минувшие сутки в Донбассе, об этом заявил представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко

В украинском оборонном ведомстве заявили, что за прошедшие сутки потерь нет, ранены два бойца в зоне АТО. «За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения», — сказал представитель Минобороны Украины по вопросам операции в Донбассе Андрей Лысенко.

Отметим, что урегулирование украинского кризиса обсуждается на минских переговорах, а также при участии лидеров «нормандского формата», однако деэскалации конфликта в Донбассе не наблюдается, киевские силовики по-прежнему обстреливают республики, не выполняя взятых на себя обязательств по договоренностям «Минска».