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Новости Сирии
Сирия: район Эль-Альяния в провинции Хомс освобожден правительственными войсками

Сирия: район Эль-Альяния в провинции Хомс освобожден правительственными войсками

13:25  27 Мая 2017
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Сирия: район Эль-Альяния в провинции Хомс освобожден правительственными войсками

Дамаск, 27 мая. Правительственным силам Сирии в результате наступлений выбить боевиков и вернуть под свой контроль район Эль-Альяния на юго-востоке провинции Хомс. Об успешном проведении операции сообщает агентство САНА.

По его данным, ликвидировано значительное число боевиков группировки ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, выведена из строя и военная техника, которая находилась в распоряжении террористов. 

Сирия: район Эль-Альяния в провинции Хомс освобожден правительственными войсками

Сейчас правительственные силы занимают выгодные позиции на горной гряде Эль-Абтар, откуда просматривается шоссе, соединяющее Дамаск с Пальмирой. А боевики вынуждены были уйти вглубь Сирийской пустыни. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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