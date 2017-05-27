Сирия: район Эль-Альяния в провинции Хомс освобожден правительственными войсками

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 27 мая. Правительственным силам Сирии в результате наступлений выбить боевиков и вернуть под свой контроль район Эль-Альяния на юго-востоке провинции Хомс. Об успешном проведении операции сообщает агентство САНА.

По его данным, ликвидировано значительное число боевиков группировки ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, выведена из строя и военная техника, которая находилась в распоряжении террористов.

Сейчас правительственные силы занимают выгодные позиции на горной гряде Эль-Абтар, откуда просматривается шоссе, соединяющее Дамаск с Пальмирой. А боевики вынуждены были уйти вглубь Сирийской пустыни.

* Организация запрещена на территории РФ.