Zotye начала серийное производство китайского «двойника» Volkswagen Touareg

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Пекин, 27 мая. Китайская автокомпания Zotye начала серийное производство кросс-купе T600 Coupe. Автомобиль уже успели окрестить «двойником» Volkswagen Touareg.

Кросс-купе T600 Coupe пополнит модельную линейку Т600, которая уже насчитывает варианта исполнения: собственно Т600, T600 City Edition и T600 Sport.

T600 Coupe будет доступен с трех комплектациях: с бензиновыми двигателями объемом 1,5, 1,8 и 2,0 литра и мощностью 162 л.с., 177 л.с. и 190 л.с. соответственно.

Полуторалитровый двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой», авто с более мощными моторами будут оснащены шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым же «роботом» с двойным сцеплением. T600 Coupe во всех вариациях останется переднеприводным.

Длина автомобиля составит 4 648 мм, ширина — 1 893 мм, высота — 1 686 мм.