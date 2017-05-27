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Весь мир
Иракские военные штурмуют подконтрольные ИГ районы Мосула на правом берегу Тигра

Иракские военные штурмуют подконтрольные ИГ районы Мосула на правом берегу Тигра

13:08  27 Мая 2017
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Иракские военные штурмуют подконтрольные ИГ районы Мосула на правом берегу Тигра

Багдад, 27 мая. Иракские военные начали штурм последних районов Мосула, подконтрольных ИГ*, армия развернула атаку на районы Шифа, федеральная полиция – на район Занджили, а спецназ – на район Саха.

Сегодня в первый день священного для мусульман месяца Рамадан иракские военные начали штурмовать западный Мосул в ходе операции по освобождению районов, подконтрольных ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ). В наступлении принимают участие военные, федеральная полиция и подразделения антитеррора. Об этом сообщило командование ВС Ирака на странице Facebook. «Отряды объединенных сил приступили к освобождению оставшихся районов на правом берегу реки Тигр», — говорится в заявлении.

Иракские военные штурмуют подконтрольные ИГ районы Мосула на правом берегу Тигра

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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