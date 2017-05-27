Гурцкая считает оправданным задержание читавшего стихи мальчика в Москве

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Москва, 27 мая. Полицейские, доставившие в отделение мальчика-попрошайку, который читал стихи в центре столицы, действовали в соответствии с законом. Так считает председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Диана Гурцкая. Она полностью оправдывает действия представителей органов правопорядка.

«Ребёнок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество. Родителей с ним не было, когда полиция стала увозить в отделение. Напомню, что действующий Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество», — заявила она в интервью ТАСС.

Несовершеннолетнего, который находился без присмотра старших, заметили полицейские накануне вечером, его доставили в отделение и приступили к поиску родителей. Позже за мальчиком приехал его отец и забрал его.