Шесть человек задержаны в Малайзии за поддержку ИГ в Сирии

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Москва, 27 мая. Власти Малайзии задержали шесть человек по подозрению в связях террористами ИГ*, передает Reuters, ссылаясь на сообщение полиции.

Правоохранительные органы Малайзии в ходе антитеррористических рейдов задержали шесть человек по подозрению в связях с группировкой ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ), сообщил представитель полиции Халид Абу Бакар. По словам инспектора, один из задержанных должен был транспортировать в Таиланд огнестрельное оружие. Еще двое задержанных – преподаватель религиозной школы и бизнесмен, оказывали поддержку боевикам в Сирии. Расследование причастности подозреваемых к деятельности террористов ИГИЛ* продолжается.

* Организация запрещена на территории РФ.