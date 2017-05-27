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Россия
Земляные работы на строительстве железной дороги в обход Украины завершатся в июне

Земляные работы на строительстве железной дороги в обход Украины завершатся в июне

17:02  27 Мая 2017
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Земляные работы на строительстве железной дороги в обход Украины завершатся в июне

Воронеж, 27 мая. Земляные работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины завершатся уже в июне. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков.

Железнодорожные войска России выполнил 97% земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Ожидается, что работы завершатся в срок — в июне. 

Кроме того, на земляное полотно уложено 120 километров рельсошпальной решетки. Продолжает укладка верхнего строения пути общим объемом 177,2 км. 

На строительстве железной дороги в обход Украины задействовано пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона. Общая численность группировки составляет 1 тысячу человек и более 500 единиц техники. 

#россия #украина
Владимир Багров
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