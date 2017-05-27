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Общество
Путин поздравил компанию «Акрон» с 50-летием

Путин поздравил компанию «Акрон» с 50-летием

12:46  27 Мая 2017
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Путин поздравил компанию «Акрон» с 50-летием

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием новгородскую компанию по производству минеральных удобрений «Акрон» — одного из мировых лидеров отрасли. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. 

Путин отметил, что компания проводит социально ответственную политику, участвует в укреплении экономики регионов присутствия, обеспечивает работой множество людей, является крупным налогоплательщиком. Также президент оценил ответственный подход компании к вопросам, касающимся защиты окружающей среды.

Президент подчеркнул, что компания по полному праву считается одним из лидеров по производству минеральных удобрений во всем мире. 

«Благодаря созидательному труду многих поколений сотрудников и эффективной стратегии развития компания наращивает свой потенциал, повышает инвестиционную привлекательность», — отметил президент. 

Путин также выразил надежду на то, что компетентность, опыт и целеустремленность позволят компании продолжать уверенное движение к новым целям. 

#путин #акрон
Владимир Багров
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