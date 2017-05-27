Шестилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Москве

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Москва, 27 мая. Столичная полиция проводит проверку по факту гибели шестилетней девочки, выпавшей из окна на восьмом этаже в Москве.

Накануне утром в полицию Москвы поступило сообщение о том, что из окна на Большой Марфинской улице выпал ребенок. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили тело ребенка. Известно, что шестилетняя девочка получили травмы, не совместимые с жизнью после падения с восьмого этажа. Столичные полицейские проводят проверку по факту гибели ребенка и устанавливают обстоятельства инцидента, передает «Подмосковье 360»