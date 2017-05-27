Сирия: жители провинции Дейр-эз-Зор спасаются бегством от бомбардировок коалиции

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Дамаск, 27 мая. Тысячи жителей в спешке покидают свои дома в сирийской провинции Дейр-эз-Зор из-за авианалетов, которые устраивают ВВС коалиции во главе с США. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, массовый отток населения начался после бомбардировок и гибели мирных жителей. В городе Эль-Маядин в пятницу были убиты более 80 человек, среди них как минимум 33 ребенка. А за день до этого погибли еще 37 человек, в том числе 13 детей.

На данный момент вся провинция находится под контролем боевиков ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.