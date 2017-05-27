День города в Петербурге отметили артиллерийским выстрелом на Нарышкином бастионе

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Санкт-Петербург, 27 мая. Сегодня северная столица России отмечает 314 годовщину со дня основания, в городе уже начались праздничные мероприятия.

День города в Петербурге начался с возложения цветов к Медному всаднику, на церемонии присутствовала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В 11 часов в Соляном переулке открылся Международный фестиваль «Соляной городок – город мастеров», хоровую музыку можно было услышать в этом время на территории Петропавловской крепости, на площади Островского проходит фестиваль мороженого.

Ровно в полдень на Нарышкином бастионе состоялась церемония полуденного выстрела. В течение дня на День города запланирова множество мероприятий на различных городских площадках. А вечером петербуржцев и гостей ждет праздничный концерт на Дворцовой, пишет NewInform