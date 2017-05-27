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Политика
Порошенко приписал покойному Бжезинскому «истинную дружбу» с Украиной

Порошенко приписал покойному Бжезинскому «истинную дружбу» с Украиной

12:34  27 Мая 2017
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Порошенко приписал покойному Бжезинскому «истинную дружбу» с Украиной

Киев, 27 мая. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу кончины известного американского политолога Збигнева Бжезинского, которого назвал «истинным другом Украины». 

Американский политолог скончался в США в возрасте 89 лет. Бжезинский был советником президентских кампаний Джона Ф. Кеннеди, Линдона Джонсона и Хьюберта Хамфри. Бжезинский написал множество книг, посвященных геополитике. Наиболее известная из них — «Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы» (1997).

В своем Twitter Порошенко отметил, что мир лишился «гроссмейстера международной политики, легенды, эпохи». Кроме того, Порошенко назвал Бжезинского «истинным другом Украины». 

 

#порошенко #бжезинский
Владимир Багров
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