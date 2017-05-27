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Новости Сирии
Сирия новости 27 мая 12.30: ВКС РФ уничтожили командира ИГ, состоялась первая экскурсия в Алеппо

Сирия новости 27 мая 12.30: ВКС РФ уничтожили командира ИГ, состоялась первая экскурсия в Алеппо

12:30  27 Мая 2017
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ВКС РФ уничтожили командира ИГ

Сирия, 27 мая. Впервые после освобождения Алеппо в городе состоялась экскурсия. САА установила контроль над военной базой боевиков ИГ* на востоке Хомса. В результате авиаудара ВКС РФ к востоку от Пальмиры был ликвидирован командир ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГИЛ* в окрестностях города Ас-Сухна в восточной части Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): атаковала позиции боевиков в районе города Бейт Наима в Восточной Гуте Дамаска; взорвала две машины боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе трассы Хасла — Зетан к югу от Алеппо; установила контроль над военной базой боевиков ИГ в 10 км к северо-западу от КПП «Заза» на востоке Хомса; нанесла авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в районах населенных пунктов Укейрибат и Хамада Омар.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло одного из командиров в результате авиаудара ВКС РФ в восточной части Хомса; арестовало пожилого человека в Ракке за то, что он не совершал Таравих; потеряло район Аль-Шафаа в Мосуле.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) после небольшого перерыва возобновила военные операции в районе Восточной Гуты Дамаска. Подразделения 105-й бригады армии САР вместе с палестинскими проправительственными отрядами и Национальными силами обороны****** (NDF) начали мощную атаку занимаемых исламистами позиций в районе города Бейт Наима и его окрестностях. В результате ожесточенных боев с радикалами вооруженной оппозиции правительственные войска смогли несколько продвинуться вглубь оккупированных территорий и захватить ряд опорным пунктов на окраине города, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Многократные нарушения исламистами соглашения о деэскалации в этом районе вынудили САА начать штурм Бейт Наимы. Кроме того, город частично контролируется антиправительственной коалицией «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самой радикальной группировкой вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется действие режима прекращения огня.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Как передает информагентство AMN, вчера впервые после освобождения в декабре прошлого года Алеппо от вооруженных исламистских группировок состоялась экскурсия с осмотром основных исторических достопримечательностей города. Данный тур ознаменовал открытие туристического сезона.

Около 300 студентов со всей страны вместе с местными жителями посетили комплекс мечети Омейядов и древнюю цитадель Алеппо, которая сильно пострадала за пять лет войны. Также был организован специальный концерт для жителей города в амфитеатре.

Информационный портал Al Manar News сообщает, что САА и «Хезболла» ликвидировали две машины боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе трассы Хасла — Зетан к югу от Алеппо. Напомним, накануне также отмечались столкновения между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции в этом районе.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Согласно данным Al Masdar News, «Исламское государство» потеряло одного из своих главных военных командиров в результате точного российского авиаудара в восточной части Хомса. По данным информагентства Al Masdar News, Абу Айюб Аль-Шишани был уничтожен ударом российского бомбардировщика Су-34. Этот боевик родом из Чечни ранее воевал в рядах российской армии. После присоединения к террористической группировке участвовал в разработке плана для первого нападения ИГИЛ на Пальмиру еще в марте 2016 года. Кроме того, Абу Айюб Аль-Шишани был замечен в сражениях в Ираке.

На востоке провинции Хомс подразделениям сирийской армии в ходе интенсивных столкновений удалось установить полный контроль над военной базой боевиков ИГ в 10 км к северо-западу от контрольно-пропускного пункта «Заза». Продвижение на данном направлении позволило правительственным силам продолжить расширение буферной зоны вдоль шоссе Дамаск — Багдад в этом регионе.

Тем временем на востоке региона военные самолеты ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ в окрестностях ключевого города Ас-Сухна, передает источник в Twitter (GenevaUpdates). Информация об итогах боевого вылета пока не поступала.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В Ракке боевики ИГ продолжают вершить самовольный шариатский суд над жителями оккупированного города. Террористы «Исламского государства»* арестовали пожилого человека перед его домом за то, что он не совершал Таравих, вечернюю молитву в месяц рамадан. Об этом сообщает Twitter-канал (Newsjorf). Гуманитарная ситуация в столице региона остается катастрофической: местные жители страдают от гнета радикалов ИГИЛ, активных боевых действий на подступах к городу и регулярных бомбардировкам ВВС западной коалиции.

Появилась информация, согласно которой, командиры курдских подразделений Сирийской демократической армии**** (SDF) и командование отрядов «Исламского государства» достигли договоренности в Ракке об открытии так называемого безопасного южного коридора. Террористы получили возможность беспрепятственного вывода войск при условии, что они направятся к Пальмире — сообщает военный источник AMN. Получив данные сведения, представители российского Центра по примирению сторон предприняли шаги, чтобы предотвратить появление боевиков ИГИЛ вблизи древнего города.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Оппозиционные источники вновь публикуют сообщения об артобстрелах со стороны сирийской армии опорных пунктов боевиков в районе поселения Аль-Сатхият на юге Хамы, где действует режим без огня. Официального подтверждения данная информация пока не получала, как и большинство других подобных сведений, опубликованных в СМИ, подконтрольных вооруженной оппозиции.

Между тем, по данным источника в соцсети Twitter (najlaaalsadi), в восточной части провинции сирийские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в районах населенных пунктов Укейрибат и Хамада Омар. Ранее сообщалась о том, что правительственные войска планируют начать новую операцию в данном регионе, дабы обезопасить от постоянных нападений «Исламского государства» стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, освободив территории, расположенные к востоку от города Саламия.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Иракская армия и союзные ей проправительственные шиитские ополчения освободили государственную больницу и район Аль-Шафаа в Мосуле. В данный момент ожесточенные бои с террористами ИГИЛ продолжаются. Напомним, отряды ИГ захватили город в 2014 году, сейчас Западный Мосул почти полностью освобожден от боевиков «Исламского государства». Силы ИГ занимают всего два процента территорий в западной части города. Под контролем боевиков остаются еще два района — Старый город и Аль-Зинджили.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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