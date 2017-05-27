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Сирия, 27 мая. Впервые после освобождения Алеппо в городе состоялась экскурсия. САА установила контроль над военной базой боевиков ИГ* на востоке Хомса. В результате авиаудара ВКС РФ к востоку от Пальмиры был ликвидирован командир ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГИЛ* в окрестностях города Ас-Сухна в восточной части Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): атаковала позиции боевиков в районе города Бейт Наима в Восточной Гуте Дамаска; взорвала две машины боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе трассы Хасла — Зетан к югу от Алеппо; установила контроль над военной базой боевиков ИГ в 10 км к северо-западу от КПП «Заза» на востоке Хомса; нанесла авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в районах населенных пунктов Укейрибат и Хамада Омар.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло одного из командиров в результате авиаудара ВКС РФ в восточной части Хомса; арестовало пожилого человека в Ракке за то, что он не совершал Таравих; потеряло район Аль-Шафаа в Мосуле.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) после небольшого перерыва возобновила военные операции в районе Восточной Гуты Дамаска. Подразделения 105-й бригады армии САР вместе с палестинскими проправительственными отрядами и Национальными силами обороны****** (NDF) начали мощную атаку занимаемых исламистами позиций в районе города Бейт Наима и его окрестностях. В результате ожесточенных боев с радикалами вооруженной оппозиции правительственные войска смогли несколько продвинуться вглубь оккупированных территорий и захватить ряд опорным пунктов на окраине города, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Многократные нарушения исламистами соглашения о деэскалации в этом районе вынудили САА начать штурм Бейт Наимы. Кроме того, город частично контролируется антиправительственной коалицией «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самой радикальной группировкой вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется действие режима прекращения огня.

Провинция Алеппо

Как передает информагентство AMN, вчера впервые после освобождения в декабре прошлого года Алеппо от вооруженных исламистских группировок состоялась экскурсия с осмотром основных исторических достопримечательностей города. Данный тур ознаменовал открытие туристического сезона.

Около 300 студентов со всей страны вместе с местными жителями посетили комплекс мечети Омейядов и древнюю цитадель Алеппо, которая сильно пострадала за пять лет войны. Также был организован специальный концерт для жителей города в амфитеатре.

Информационный портал Al Manar News сообщает, что САА и «Хезболла» ликвидировали две машины боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе трассы Хасла — Зетан к югу от Алеппо. Напомним, накануне также отмечались столкновения между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции в этом районе.

Провинция Хомс

Согласно данным Al Masdar News, «Исламское государство» потеряло одного из своих главных военных командиров в результате точного российского авиаудара в восточной части Хомса. По данным информагентства Al Masdar News, Абу Айюб Аль-Шишани был уничтожен ударом российского бомбардировщика Су-34. Этот боевик родом из Чечни ранее воевал в рядах российской армии. После присоединения к террористической группировке участвовал в разработке плана для первого нападения ИГИЛ на Пальмиру еще в марте 2016 года. Кроме того, Абу Айюб Аль-Шишани был замечен в сражениях в Ираке.

На востоке провинции Хомс подразделениям сирийской армии в ходе интенсивных столкновений удалось установить полный контроль над военной базой боевиков ИГ в 10 км к северо-западу от контрольно-пропускного пункта «Заза». Продвижение на данном направлении позволило правительственным силам продолжить расширение буферной зоны вдоль шоссе Дамаск — Багдад в этом регионе.

Тем временем на востоке региона военные самолеты ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ в окрестностях ключевого города Ас-Сухна, передает источник в Twitter (GenevaUpdates). Информация об итогах боевого вылета пока не поступала.

Провинция Ракка

В Ракке боевики ИГ продолжают вершить самовольный шариатский суд над жителями оккупированного города. Террористы «Исламского государства»* арестовали пожилого человека перед его домом за то, что он не совершал Таравих, вечернюю молитву в месяц рамадан. Об этом сообщает Twitter-канал (Newsjorf). Гуманитарная ситуация в столице региона остается катастрофической: местные жители страдают от гнета радикалов ИГИЛ, активных боевых действий на подступах к городу и регулярных бомбардировкам ВВС западной коалиции.

Появилась информация, согласно которой, командиры курдских подразделений Сирийской демократической армии**** (SDF) и командование отрядов «Исламского государства» достигли договоренности в Ракке об открытии так называемого безопасного южного коридора. Террористы получили возможность беспрепятственного вывода войск при условии, что они направятся к Пальмире — сообщает военный источник AMN. Получив данные сведения, представители российского Центра по примирению сторон предприняли шаги, чтобы предотвратить появление боевиков ИГИЛ вблизи древнего города.

Провинция Хама

Оппозиционные источники вновь публикуют сообщения об артобстрелах со стороны сирийской армии опорных пунктов боевиков в районе поселения Аль-Сатхият на юге Хамы, где действует режим без огня. Официального подтверждения данная информация пока не получала, как и большинство других подобных сведений, опубликованных в СМИ, подконтрольных вооруженной оппозиции.

Между тем, по данным источника в соцсети Twitter (najlaaalsadi), в восточной части провинции сирийские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в районах населенных пунктов Укейрибат и Хамада Омар. Ранее сообщалась о том, что правительственные войска планируют начать новую операцию в данном регионе, дабы обезопасить от постоянных нападений «Исламского государства» стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, освободив территории, расположенные к востоку от города Саламия.

Ирак

Иракская армия и союзные ей проправительственные шиитские ополчения освободили государственную больницу и район Аль-Шафаа в Мосуле. В данный момент ожесточенные бои с террористами ИГИЛ продолжаются. Напомним, отряды ИГ захватили город в 2014 году, сейчас Западный Мосул почти полностью освобожден от боевиков «Исламского государства». Силы ИГ занимают всего два процента территорий в западной части города. Под контролем боевиков остаются еще два района — Старый город и Аль-Зинджили.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)