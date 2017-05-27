Два поезда столкнулись в Хмельницкой области, пострадали дети и взрослые

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Киев, 27 мая. Шесть человек, среди них трое детей, пострадали при аварии, которая произошла в городе Каменец-Подольский на железнодорожной станции Негин.

Состав, груженый щебнем, столкнулся с пассажирским поездом, в котором находились почти 550 человек, в том числе ехавшие на экскурсию школьники. Локомотивы и несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Травмы различной степени тяжести получили шестеро. Все они переданы врачам скорой помощи и отправлены в местную больницу.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления национальной полиции Украины, уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на железной дороге.