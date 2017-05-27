Полиция задержала еще двух причастных к теракту ИГ в Манчестере

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Лондон, 27 мая. Полиция Британии задержала еще двоих человек в рамках расследования теракта в Манчестере 22 мая, таким образом общее число задержанных достигло 13, об этом стало известно из публикации силового ведомства в Twitter.

Теракт в Манчестере произошел на одноименном стадионе 22 мая, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 13 человек. «В рамках расследования атаки, совершенной на «Манчестер-Арене» 22 мая, два человека — 22 и 20 лет — задержаны», — говорится в сообщении в Twitter полиции графства Большой Манчестер.

Известно, что взрывное устройство сработало после концерта Арианы Гранде, на котором было много подростков и молодежи. Жертвами теракта стали 22 человека, свыше 70 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ)

* Организация запрещена на территории РФ.