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Ученые назвали планету, которая скоро исчезнет из Солнечной системы

Ученые назвали планету, которая скоро исчезнет из Солнечной системы

12:19  27 Мая 2017
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Ученые назвали планету, которая скоро исчезнет из Солнечной системы

Бангкок, 27 мая. Солнечная система в недалеком по космическим меркам будущем лишится одной из своих планет, солидарны астрономы. Об этом сообщает Мicetimes. 

«Кандидатом на вылет» из Солнечной системы является Меркурий. Ученые отмечают, что планета уже существенно отклонилась от своей первоначальной траектории. Этот процесс, скорее всего, продолжится, и Меркурий просто ускользнет за пределы Солнечной системы.

Согласно другому, не менее реалистичному сценарию, Солнце поглотит Меркурий в момент своего превращения в газового гиганта. Это превращение, впрочем, с большой долей вероятности уничтожит не только Меркурий, но и всю Солнечную систему. Однако астрономы успокаивают: до этого события пройдет никак не меньше семи миллиардов лет. 

#солнечная система #меркурий
Владимир Багров
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