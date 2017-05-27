Семья из четырех человек погибла при пожаре в Чебоксарах

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Чебоксары, 27 мая. Женщина и трое ее детей стали жертвами пожара, который возник в частном деревянном двухквартирном доме в столице Чувашской республики.

Сообщение о возгорании поступило в 3.30. На место оперативно выехали спасатели. Пламя было ликвидировано, а когда приступили к разбору завалов, обнаружили четыре трупа, пишет «Политэксперт» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Тела жертв еще предстоит опознать. Известно, что в этой части дома проживала семья из четырех человек: мать и три ее дочери, самой младшей из которых было 4 года.