ФИФА отобрала права на товарный знак ЧМ-2018 у РФС

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Москва, 27 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала у Российского футбольного союза (РФС) права на товарный знак ЧМ по футболу 2018 года.

Как сообщает Mash, Россия подала заявку на регистрацию бренда и пообещала передать ФИФА права на него в 2009 году, однако не сделала этого и зарегистрировала товарный знак на РФС.

В конце прошлого года ФИФА приняла решение вернуть товарный знак ЧМ-2018, выявив контрафактную сувенирную продукцию с логотипом.

Документы на бренд в настоящее время находятся на перерегистрации.