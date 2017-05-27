Путин оценил деловой подход КПРФ в решении проблем развития России

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Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XVII съезда КПРФ. В тексте телеграммы президент особенно отметил взвешенный и деловой подход партии к решению ключевых проблем развития России. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что «при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы». В частности, это проекты по защите социальных и трудовых прав граждан, поддержке оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, образования и науки.

На сегодняшнем съезде КПРФ предполагается внести некоторые изменения в устав партии и состав руководящих органов. Президент пожелал членам партии, чтобы съезд прошел «в творческом и созидательном ключе».

Также Путин отметил высокий уровень ответственности партии, ее широкую представленность в органах власти и местного самоуправления. КПРФ выражает интересы миллионов людей, подчеркнул президент.