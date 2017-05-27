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Происшествия
Восемь человек погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в Турции

Восемь человек погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в Турции

11:52  27 Мая 2017
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Восемь человек погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 27 мая. Восемь человек стали жертвами серьезного ДТП с участием автобуса в провинции Анкара в Турции. Об этом сообщает администрация провинции.

Авария произошла около 6.00. Виновником происшествия стал уснувший за рулем водитель.

«Восемь пассажиров, граждан Турции, погибли на месте, 32 получили ранения, из них 11 находятся в тяжелом состоянии», — сообщили власти провинции.

Известно, что автобус выполнял рейс из Кастамону в Анкару. Пострадавшие госпитализированы, ведется расследование.

#турция #дтп #анкара #автобус
Катерина Михайлиди
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