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Рим, 27 мая. Одна из приоритетных задач председательства Италии на саммите G7 — борьба с терроризмом. Ей сопутствует необходимость политического урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии.

Об этом в интервью ТАСС говорил глава итальянского министерства иностранных дел Анджелино Альфано.

«Приоритет — это борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом: обеспечение безопасности граждан — одна из главных задач председательства Италии в «семерке». Этому сопутствует необходимость политического решения кризисов, которые совсем недалеко от нас, — в Ливии и Сирии, где нестабильность и насилие ведут к жертвам среди мирного населения», — заявил министр.

Он добавил, что теракт в Манчестере в очередной раз доказал, что от подобной трагедии не застрахована ни одна страна. И сейчас необходимо мобилизовать все усилия и при взаимном сотрудничестве противостоять угрозе.