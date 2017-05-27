Клинцевич диагностировал у Порошенко паранойю после тирады о «щупальцах Кремля»

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Москва, 27 мая. Сенатор Франц Клинцевич расценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы «обрезал щупальца Кремля», запретив в своей стране доступ к российским соцсетям, как проявление паранойи.

Порошенко в интервью изданию Politico заявил, что, запретив на Украине российские соцсети, обрезал «щупальца Кремля», которые «тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников».

«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — прокомментировал Клинцевич, передает его пресс-служба.

Сенатор напомнил, что первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Форрестол в 1949 году выбросился из окна госпиталя с криком «Русские идут!». Эта фраза стала своеобразным символом антисоветской, а затем антироссийской истерии, и «щупальца» Порошенко — высказывание из той же серии.

Также Клинцевич напомнил о существовании русского мира, имеющего огромное геополитическое и социокультурное значение, и вот его «щупальца» обрезать в принципе невозможно.