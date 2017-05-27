Один человек погиб при пожаре в московском университете

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Москва, 27 мая. Один человек погиб и один пострадал в результате пожара, который вспыхнул сегодня ранним утром в университете имени Орджоникидзе, который расположен на юго-западе столицы.

Сообщение о возгорании в ангаре на пульт дежурного спасательной службы поступило в 7.14. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Уже в 7.37 было доложено о ликвидации.

Во время тушения было обнаружено тело погибшего, его личность сейчас устанавливается, пишет «360° Подмосковье» со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. Другого человека удалось спасти. Его передали в врачам скорой помощи.