Донецк насчитал 63 обстрела в Донбассе со стороны ВСУ

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Донецк, 27 мая. За минувшие сутки украинские военные нарушили режим перемирия в Донбассе 63 раза. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

Уточняется, что при обстрелах украинские военные применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы, бронетехнику ,а также гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелы попал 21 населенный пункт. Не обошлось без разрушений: в поселке Старомихайловка на окраине Донецка огнем ВСУ были повреждены два жилых дома.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов все того же поселка Старомихайловка была ранена женщина 1941 года рождения. Медики оказали ей необходимую помощь, ее жизнь находится вне опасности.