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Новороссия
Донецк насчитал 63 обстрела в Донбассе со стороны ВСУ

Донецк насчитал 63 обстрела в Донбассе со стороны ВСУ

11:26  27 Мая 2017
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Донецк насчитал 63 обстрела в Донбассе со стороны ВСУ

Донецк, 27 мая. За минувшие сутки украинские военные нарушили режим перемирия в Донбассе 63 раза. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. 

Уточняется, что при обстрелах украинские военные применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы, бронетехнику ,а также гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелы попал 21 населенный пункт. Не обошлось без разрушений: в поселке Старомихайловка на окраине Донецка огнем ВСУ были повреждены два жилых дома. 

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов все того же поселка Старомихайловка была ранена женщина 1941 года рождения. Медики оказали ей необходимую помощь, ее жизнь находится вне опасности. 

#днр #всу
Владимир Багров
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