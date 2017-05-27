«Мир утратил великого человека»: МИД Польши выразил соболезнования в связи со смертью Бжезинского

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Варшава, 27 мая. МИД Польши назвал «великим человеком» американского политолога Збигнева Бжезинского и выразил соболезнования родным и близким в связи с его смертью.

«Мир утратил великого человека. Выражаем сочувствие и соболезнования родным и близким Збигнева Бжезинского», — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, бывший советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни в Соединенных Штатах.