«Мир утратил великого человека»: МИД Польши выразил соболезнования в связи со смертью Бжезинского
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Варшава, 27 мая. МИД Польши назвал «великим человеком» американского политолога Збигнева Бжезинского и выразил соболезнования родным и близким в связи с его смертью.
«Мир утратил великого человека. Выражаем сочувствие и соболезнования родным и близким Збигнева Бжезинского», — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Напомним, бывший советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни в Соединенных Штатах.
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