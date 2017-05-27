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Москва, 27 мая. Первый пуск пилотируемого корабля «Федерация», который планировался на 2021 год, перенесен. Он будет произведен годом позже. Корабль будет запущен с космодрома «Байконур». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сегодня ТАСС.

Согласно первоначальным планам, корабль должен был стартовать с космодрома «Восточный». на ракете-носителе семейства «Ангара».

«Роскосмос предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля «Федерация» и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта «Феникс», — цитирует агентство собеседника.

Он добавил, что реализация этого проекта пройдет в рамках комплекса Байтерек.