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СМИ назвали дату первого запуска Роскосмосом корабля «Федерация»

СМИ назвали дату первого запуска Роскосмосом корабля «Федерация»

17:20  27 Мая 2017  /обновлено: 17:23  27 Мая 2017
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Роскосмос перенес дату первого запуска корабля «Федерация»

Москва, 27 мая. Первый пуск пилотируемого корабля «Федерация», который планировался на 2021 год, перенесен. Он будет произведен годом позже. Корабль будет запущен с космодрома «Байконур». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сегодня ТАСС.

Роскосмос перенес дату первого запуска корабля «Федерация»

Согласно первоначальным планам, корабль должен был стартовать с космодрома «Восточный». на ракете-носителе семейства «Ангара». 

«Роскосмос предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля «Федерация» и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта «Феникс», — цитирует агентство собеседника.

Он добавил, что реализация этого проекта пройдет в рамках комплекса Байтерек. 

Алексей Громов
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