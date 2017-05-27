Сирия: 8 нарушений перемирия зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, Даръа и Хама

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Москва, 27 мая. Российские наблюдатели зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, Даръа и Хама. При этом турецкая сторона сообщила о четырех нарушениях, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях Дамаск (три), Латакия (два), Хама (один), Дераа (один) и Алеппо (один). Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения, из них в провинциях Алеппо (два), Дераа (два)», — сообщается в бюллетене.

Большинство случаев нарушения решима тишины были зафиксированы на территориях, контролируемых террористами запрещенных в России организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

Также за прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал 1 тонну продовольственных наборов 200 жителям Латакии.

* Организация запрещена на территории РФ.