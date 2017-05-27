СМИ рассказали, как Дерипаска предлагал дать показания в США в обмен на иммунитет

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Вашингтон, 27 мая. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал Белому дому сделку. Он готов был дать показания в конгрессе США, если ему в обмен на это гарантируют безопасность.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании New York Times. Газета ссылается на свои источники, не называя их.

В материале утверждается, что Дерипаска хотел поделиться сведениями, которые помогли бы расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США. Уточняется, что Соединенные Штаты отказались от заключения подобной сделки, чтобы «не мешать ФБР», пишет «Инфореактор».

Добавим, что официальных комментариев New York Times не публикует, все источники предоставили эту якобы точную информацию на условиях анонимности.