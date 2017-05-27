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Политика
СМИ рассказали, как Дерипаска предлагал дать показания в США в обмен на иммунитет

СМИ рассказали, как Дерипаска предлагал дать показания в США в обмен на иммунитет

11:01  27 Мая 2017
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СМИ рассказали, как Дерипаска предлагал дать показания в США в обмен на иммунитет

Вашингтон, 27 мая. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал Белому дому сделку. Он готов был дать показания в конгрессе США, если ему в обмен на это гарантируют безопасность.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании New York Times. Газета ссылается на свои источники, не называя их.

В материале утверждается, что Дерипаска хотел поделиться сведениями, которые помогли бы расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США. Уточняется, что Соединенные Штаты отказались от заключения подобной сделки, чтобы «не мешать ФБР», пишет «Инфореактор».

СМИ рассказали, как Дерипаска предлагал дать показания в США в обмен на иммунитет

Добавим, что официальных комментариев New York Times не публикует, все источники предоставили эту якобы точную информацию на условиях анонимности.

#дерипаска
Алексей Громов
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