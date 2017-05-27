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Политика
Власти Крыма рассказали о «философском» отношении к санкциям

Власти Крыма рассказали о «философском» отношении к санкциям

11:13  27 Мая 2017
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Власти Крыма рассказали о «философском» отношении к санкциям

Симферополь, 27 мая. Крым «философски реагирует» на продление санкций со стороны Запада и продолжается развиваться, используя имеющиеся возможности. Такое заявление сделал министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Санкции против Крыма были введены три года назад после его присоединения к России и с тех пор неоднократно продлевались. 

«Раз санкции продляются дальше, то мы должны реагировать на них абсолютно философски и развиваться в рамках тех возможностей, которые у нас есть», — заявил Мельников. 

Министр допустил, что без санкций полуостров развивался бы быстрее, но хотя ограничения несколько тормозят развитие, но не являются основанием для того, чтобы полуостров остался без инвестиций, а предприятия сворачивали свою деятельность. 

«Они усложняют жизнь, но что не убивает, делает нас сильнее. Я исхожу из этого философского принципа», — резюмировал Мельников в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

#крым #мельников
Владимир Багров
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