Власти Крыма рассказали о «философском» отношении к санкциям

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Симферополь, 27 мая. Крым «философски реагирует» на продление санкций со стороны Запада и продолжается развиваться, используя имеющиеся возможности. Такое заявление сделал министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Санкции против Крыма были введены три года назад после его присоединения к России и с тех пор неоднократно продлевались.

«Раз санкции продляются дальше, то мы должны реагировать на них абсолютно философски и развиваться в рамках тех возможностей, которые у нас есть», — заявил Мельников.

Министр допустил, что без санкций полуостров развивался бы быстрее, но хотя ограничения несколько тормозят развитие, но не являются основанием для того, чтобы полуостров остался без инвестиций, а предприятия сворачивали свою деятельность.