Армия Ирака начала операцию по захвату последнего анклава ИГ в Мосуле

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Багдад, 27 мая. Иракские военные начали операцию по захвату последнего анклава террористов ИГ в Мосуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой сообщение армии.

Иракские ВВС накануне сбросили листовки, призывающие жителей анклава покинуть территорию. Это вызвало опасения со стороны гуманитарных групп, которые посчитали, что операция угрожает безопасности мирных жителей.

Анклав охватывает центр Старого города и три близлежащих района вдоль западного берега реки Тигр.

Напомним, «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабск. ДАИШ) является запрещенной на территории России террористической организацией.

* Организация запрещена на территории РФ.