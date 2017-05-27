Роскосмос решил отказаться от создания ракеты для пилотируемых запусков «Ангара-А5П»

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Москва, 27 мая. Ракета для пилотируемых запусков «Ангара-А5П» создаваться не будет. Как и инфраструктура для пилотируемых пусков с космодрома «Восточный». Такое решение принято в Роскосмосе.

Оно временное, к этой программе планируют вернуться после разработки сверхтяжелого носителя для полета к Луне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники информации. Собеседник агентства указал причины такого шага.

«В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля «Федерация» принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты «Ангара- А5П». Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», — пояснил он.

Официальных комментариев Роскосмоса получить пока не удалось.