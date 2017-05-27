ДНР: обстрелами ВСУ на окраине Донецка ранена пенсионерка
В Избранное
Донецк, 27 мая. В ходе обстрелов со стороны украинских силовиков территорий Донецкой народной республики получила ранения местная жительница — женщина 1941 года рождения. Об этом журналистам рассказали в оборонном ведомстве ДНР.
Под огнем ВСУ в минувшие сутки оказался поселок Старомихайловка, который расположен на окраине Донецка, где и проживает пенсионерка. Врачи оказали ей необходимую помощь.
Кроме того, добавили в Минобороны республики, из-за обстрелов уничтожен жилой дом в поселке, он полностью сгорел от прямого попадания боеприпаса. Еще один получил повреждения.
Комментарии